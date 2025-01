Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag im Tiefenrausch

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 13,2 Prozent auf 34,73 USD abwärts.

Die Trump Media Technology-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 13,2 Prozent auf 34,73 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 34,42 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 37,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.683.770 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 79,30 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 128,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,75 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 66,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 05.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology ebenfalls -0,33 USD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Trump Media Technology 1,01 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 USD umgesetzt worden.

