Trumps Tochter mit Botschaft ihres Vaters an Geiselfamilien

12.10.25 10:19 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die Tochter von US-Präsident Donald Trump, Ivanka, hat vor der erhofften Freilassung der letzten Gaza-Geiseln eine Botschaft ihres Vaters auf einer Kundgebung in Tel Aviv übermittelt. "Der Präsident wollte, dass ich das mit Ihnen teile, wie er es schon so vielen von Ihnen persönlich gesagt hat: Er sieht Sie, er hört Sie. Er steht Ihnen bei", sagte die Präsidententochter an die Familien der Geiseln gerichtet.

Ivanka Trump ist die Ehefrau von Jared Kushner, der zusammen mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff stark in die Vermittlerrolle der USA im Gaza-Krieg eingebunden war. Alle drei sprachen auf der Kundgebung.

Kushner war während Trumps erster Amtszeit dessen Nahost-Berater und knüpfte enge Verbindungen zu wichtigen Akteuren in der Region. Kritiker weisen darauf hin, dass Kushner, der in der Immobilienbranche tätig ist, wirtschaftliche Ambitionen im Nahen Osten hat.

Die 43-Jährige ist Trumps älteste Tochter. In der ersten Amtszeit ihres Vaters war sie als dessen Beraterin im Weißen Haus tätig. Zuletzt blieb sie stärker im Hintergrund./ro/DP/zb