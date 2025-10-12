DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 -2,3%Top 10 Crypto15,32 -7,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin96.318 +0,9%Euro1,1602 ±0,0%Öl62,09 -4,8%Gold4.018 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Ottobock BCK222 Tesla A1CX3T Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Oracle 871460 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zolldrohungen schicken DAX und US-Börsen rot ins Wochenende -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas-Autopilot -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall im Fokus
Top News
Aktienwissen: Die 200-Tage-Linie - der wohl wichtigste Trendindikator der Börse Aktienwissen: Die 200-Tage-Linie - der wohl wichtigste Trendindikator der Börse
Portfolio-Update: Technotrans - Ein Volltreffer Portfolio-Update: Technotrans - Ein Volltreffer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagmittag

12.10.25 12:43 Uhr
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagmittag | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittag am Kryptomarkt

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
89.486,1087 CHF 815,9621 CHF 0,92%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
96.317,8143 EUR 868,1411 EUR 0,91%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
83.827,6634 GBP 855,0615 GBP 1,03%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.923.400,0863 JPY 171.611,9644 JPY 1,02%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
111.930,9507 USD 1.038,0815 USD 0,94%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.055,2800 CHF 55,8823 CHF 1,86%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.288,5315 EUR 59,8064 EUR 1,85%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.862,0865 GBP 55,4166 GBP 1,97%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
577.807,2873 JPY 11.153,4948 JPY 1,97%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.821,6031 USD 70,4893 USD 1,88%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,9162 CHF 0,0078 CHF 0,41%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,0625 EUR 0,0082 EUR 0,40%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,7950 GBP 0,0092 GBP 0,52%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
362,3876 JPY 1,8426 JPY 0,51%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,3968 USD 0,0101 USD 0,42%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,5152 CHF 0,0093 CHF 1,83%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,5545 EUR 0,0099 EUR 1,82%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,4826 GBP 0,0092 GBP 1,95%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
97,4271 JPY 1,8531 JPY 1,94%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,6444 USD 0,0117 USD 1,85%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
76,4692 CHF 1,7746 CHF 2,38%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
82,3072 EUR 1,9016 EUR 2,36%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
71,6339 GBP 1,7388 GBP 2,49%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
14.461,6765 JPY 350,1799 JPY 2,48%
Charts|News

Bitcoin erhöhte sich um 12:25 um 0,71 Prozent auf 111.682,52 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 110.892,87 US-Dollar gelegen hatte.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 7,4 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 66,2 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Litecoin um 1,98 Prozent auf 95,27 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 93,41 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 1,90 Prozent auf 3.822,40 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 3.751,11 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,40 Prozent auf 517,77 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 500,72 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 2,387 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:25 bei 2,392 US-Dollar.

Derweil notiert der Dash-Kurs bei 56,27 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (39,38 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 42,88 Prozent.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 3,05 Prozent auf 307,07 US-Dollar, nach 298,00 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für NEO bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 5,02 Prozent auf 4,711 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der NEO-Kurs noch bei 4,486 US-Dollar.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1425 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben steigt Cardano um 1,85 Prozent auf 0,6444 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,6327 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3231 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,3227 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0012 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:25 auf 0,0012 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0065 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com