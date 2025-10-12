Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagmittag

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittag am Kryptomarkt

Bitcoin erhöhte sich um 12:25 um 0,71 Prozent auf 111.682,52 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 110.892,87 US-Dollar gelegen hatte.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 7,4 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 66,2 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Litecoin um 1,98 Prozent auf 95,27 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 93,41 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 1,90 Prozent auf 3.822,40 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 3.751,11 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,40 Prozent auf 517,77 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 500,72 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 2,387 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:25 bei 2,392 US-Dollar.

Derweil notiert der Dash-Kurs bei 56,27 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (39,38 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 42,88 Prozent.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 3,05 Prozent auf 307,07 US-Dollar, nach 298,00 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für NEO bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 5,02 Prozent auf 4,711 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der NEO-Kurs noch bei 4,486 US-Dollar.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1425 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben steigt Cardano um 1,85 Prozent auf 0,6444 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,6327 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3231 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,3227 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0012 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:25 auf 0,0012 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0065 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.