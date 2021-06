Tube Investments of India: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tube Investments of India hat am 17.06.2021 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,20 INR, nach 5,10 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,35 Milliarden INR – ein Plus von 42,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tube Investments of India 9,35 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,20 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 13,35 Milliarden INR gesehen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 15,20 INR geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 45,79 Milliarden INR taxiert.

Redaktion finanzen.net