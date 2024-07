TUI Aktie News: TUI legt am Montagnachmittag zu

So bewegt sich TUI

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von TUI. Das Papier von TUI konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 6,67 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 6,67 EUR zu. Bei 6,75 EUR erreichte die TUI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 6,67 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.387.355 TUI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 8,02 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,25 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,37 EUR am 24.10.2023. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 52,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten TUI-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,029 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 15.05.2024. Das EPS lag bei -0,58 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,56 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,65 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 3,15 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,07 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX nachmittags im Plus

XETRA-Handel: MDAX steigt mittags

Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben