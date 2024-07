TUI Aktie News: TUI gewinnt am Montagvormittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die TUI-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 6,71 EUR. Bei 6,71 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,67 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 109.501 TUI-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 4,37 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass TUI-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,029 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TUI 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,70 EUR.

TUI ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TUI ein Ergebnis je Aktie von -0,56 EUR vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat TUI 3,65 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte TUI am 14.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von TUI rechnen Experten am 07.08.2025.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX nachmittags im Plus

XETRA-Handel: MDAX steigt mittags

Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben