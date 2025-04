TUI Aktie News: TUI schiebt sich am Nachmittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TUI zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die TUI-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 6,47 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 6,47 EUR zu. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,57 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 6,42 EUR. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.300.592 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 8,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.12.2024). Gewinne von 37,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 5,05 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

TUI-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,073 EUR aus. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 9,26 EUR.

Am 11.02.2025 hat TUI die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,87 Mrd. EUR – ein Plus von 13,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 4,30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 20.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,19 EUR je Aktie aus.

