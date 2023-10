TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Montagvormittag fester

TUI im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 5,25 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 5,25 EUR. Die TUI-Aktie legte bis auf 5,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,23 EUR. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.162 Stück gehandelt.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 11,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 122,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Am 26.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,89 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 6,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 7,57 EUR.

TUI veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -1,16 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.286,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.433,20 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte TUI am 06.12.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.12.2024 erwartet.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,929 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

