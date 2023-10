TUI Aktie News: TUI am Vormittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 5,11 EUR abwärts.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 5,11 EUR. Die Abwärtsbewegung der TUI-Aktie ging bis auf 5,11 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,13 EUR. Bisher wurden via XETRA 92.638 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 11,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 56,35 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,89 EUR am 26.09.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 4,23 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,57 EUR.

TUI veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.286,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 4.433,20 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 06.12.2023 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 12.12.2024 dürfte TUI die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2023 0,929 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

