TUI Aktie News: TUI am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 5,11 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,6 Prozent auf 5,11 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TUI-Aktie bei 5,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,13 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.107.665 TUI-Aktien.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 11,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 128,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2023 auf bis zu 4,89 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 4,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,57 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 09.08.2023. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -1,16 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 5.286,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.433,20 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von TUI wird am 06.12.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.12.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 0,929 EUR in den Büchern stehen haben wird.

