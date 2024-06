TUI Aktie News: TUI am Dienstagnachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TUI. Zuletzt ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 7,01 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 7,01 EUR. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,02 EUR an. Mit einem Wert von 7,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 4.197.300 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,02 EUR. Mit einem Zuwachs von 14,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,032 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 8,70 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 15.05.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,38 Prozent auf 3,65 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,17 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte TUI am 14.08.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

