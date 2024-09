TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit Aufschlag

So entwickelt sich TUI

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 5,93 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 5,93 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TUI-Aktie bisher bei 5,98 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,76 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 969.538 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 8,02 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 35,26 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR ab. Abschläge von 26,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 8,46 EUR.

TUI veröffentlichte am 14.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte TUI ebenfalls ein EPS von 0,04 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,29 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,79 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte TUI am 11.12.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 10.12.2025.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

