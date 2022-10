TUI Aktie News: TUI am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel TUI 1,28 EUR

Um 04:22 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 1,28 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TUI-Aktie bisher bei 1,34 EUR. Mit einem Wert von 1,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 4.962.989 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,66 EUR erreichte der Titel am 09.10.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 65,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,17 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 2,17 EUR.

Am 10.08.2022 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 4.433,20 EUR gegenüber 468,10 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von TUI wird am 14.12.2022 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 13.12.2023.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -0,067 EUR je TUI-Aktie in den Büchern stehen.

