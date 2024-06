TUI Aktie News: TUI gibt am Nachmittag nach

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 7,02 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 7,02 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die TUI-Aktie bis auf 6,86 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,02 EUR. Bisher wurden heute 2.294.624 TUI-Aktien gehandelt.

Bei 8,02 EUR markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 12,47 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 4,37 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 37,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

TUI-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,032 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,70 EUR für die TUI-Aktie.

TUI ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,58 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,56 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,65 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 3,17 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von TUI rechnen Experten am 07.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2024 1,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

