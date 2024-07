TUI Aktie News: TUI macht am Mittag Boden gut

So bewegt sich TUI

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TUI. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 6,65 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 6,65 EUR zu. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,73 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.439.070 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 8,02 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,029 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,70 EUR für die TUI-Aktie.

TUI ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -0,56 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,65 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 3,15 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2024 1,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

