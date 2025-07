TUI Aktie News: TUI am Freitagmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von TUI gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 7,76 EUR.

Die TUI-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 7,76 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TUI-Aktie bisher bei 7,71 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 491.272 TUI-Aktien.

Am 12.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 12,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 5,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 34,93 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,081 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 10,22 EUR.

TUI ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,60 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,58 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 3,70 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,65 Mrd. EUR umgesetzt.

Die TUI-Bilanz für Q3 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 19.08.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,20 EUR je TUI-Aktie.

