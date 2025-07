TUI Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von TUI

Blick auf TUI-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 8,02 EUR ab.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 8,02 EUR. Die TUI-Aktie sank bis auf 7,99 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,11 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.646.855 TUI-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 10,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 5,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,98 Prozent.

Zuletzt erhielten TUI-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,098 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,22 EUR an.

TUI ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,58 EUR je Aktie gewesen. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 19.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,20 EUR je TUI-Aktie.

