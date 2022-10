TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel TUI 1,27 EUR

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 1,26 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TUI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,23 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,26 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.361.643 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.10.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 65,69 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,17 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 2,17 EUR für die TUI-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 10.08.2022. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -0,72 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 847,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.433,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 468,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte TUI am 14.12.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 13.12.2023.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass TUI 2022 einen Verlust in Höhe von -0,067 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

