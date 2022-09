TUI Aktie News: TUI präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Aktien in diesem Artikel TUI 1,65 EUR

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 1,65 EUR. Bei 1,67 EUR erreichte die TUI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 1,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 63.417 TUI-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2021 auf bis zu 3,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 54,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,42 EUR. Dieser Wert wurde am 07.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 2,25 EUR.

Am 10.08.2022 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -0,72 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 847,06 Prozent auf 4.433,20 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 468,10 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.12.2022 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass TUI 2022 einen Verlust in Höhe von -0,041 EUR je Aktie ausweisen dürften.

