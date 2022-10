TUI Aktie News: TUI am Vormittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel TUI 1,34 EUR

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 1,38 EUR. Die TUI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,38 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,38 EUR. Zuletzt wechselten 209.848 TUI-Aktien den Besitzer.

Bei 3,55 EUR markierte der Titel am 16.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 61,27 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,17 EUR am 03.10.2022. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 18,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2,17 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte TUI am 10.08.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 847,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.433,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 468,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die TUI-Bilanz für Q4 2022 wird am 14.12.2022 erwartet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 13.12.2023.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -0,081 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

