TUI Aktie News: TUI verteuert sich am Mittwochmittag

Aktien in diesem Artikel TUI 1,86 EUR

-0,38% Charts

News

Analysen

Um 15.06.2022 12:22:00 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 1,87 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TUI-Aktie bei 1,89 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1,87 EUR. Bisher wurden heute 4.245.011 TUI-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,14 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2021. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,82 EUR am 14.06.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 2,72 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 2,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 11.05.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat TUI im vergangenen Quartal 2.128,40 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 757,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TUI 248,10 EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,289 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie in Rot: 'Perfekte' Saison für Mallorca erwartet

So schätzen Analysten die TUI-Aktie ein

TUI-Aktie knickt zweistellig ein: TUI mit Barkapitalerhöhung, um Teil der Staatshilfen zurückzuzahlen

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI

Bildquellen: TUI