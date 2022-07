TUI Aktie News: TUI am Vormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel TUI 1,47 EUR

Die TUI-Aktie musste um 15.07.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 1,44 EUR. In der Spitze büßte die TUI-Aktie bis auf 1,44 EUR ein. Mit einem Wert von 1,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 771.695 TUI-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2021 auf bis zu 3,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 60,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.07.2022 bei 1,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 0,00 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 2,50 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 11.05.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,15 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.128,40 EUR – ein Plus von 354,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 468,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die TUI-Bilanz für Q3 2022 wird am 11.08.2022 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,088 EUR je TUI-Aktie.

