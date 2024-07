TUI Aktie News: TUI am Dienstagmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TUI. Zuletzt sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 6,81 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 6,81 EUR zu. Die TUI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,86 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 720.972 TUI-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.04.2024 auf bis zu 8,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,398 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,70 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte TUI am 15.05.2024 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,58 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,56 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,65 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 3,15 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte TUI am 14.08.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2027 1,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

XETRA-Handel MDAX zum Ende des Montagshandels im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter