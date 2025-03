Kinderfrei

TUI Cruises reagiert auf die Wünsche vieler Kreuzfahrtfans und bietet erstmals eine Adults-Only-Kreuzfahrt an. Während einige das neue Angebot als lang ersehnte Innovation feiern, sorgt die Entscheidung auch für Kritik - und entfacht eine hitzige Debatte unter Reisenden.

• TUI führt kinderfreie Kreuzfahrt ein

• Kritik und Lob für neues Kreuzfahrtmodell

• TUI-Aktie im Fokus



TUI startet Kreuzfahrt ohne Kinder

Noch vor etwa zwei Jahren gab es unter TUI-Kreuzfahrt-Passagieren einige Stimmen, die sich über Kinder an Bord beschwerten. Wie "Der Westen" damals berichtete, begann die Diskussion mit einer Reisenden, die damals auf Facebook von ihrer Kreuzfahrt schwärmte. Sie kritisierte jedoch einige Mitreisende: "Einziger Kritikpunkt auf dem Schiff waren Erwachsene/Senioren, die sich über die vielen Kinder gestört gefühlt haben. Hier an Bord waren es 400 Kinder und es hätten für mich noch mehr sein können." Besonders in der Ferienzeit sei es unrealistisch, ein kinderfreies Schiff zu erwarten.

Unter ihrem Beitrag entbrannte schließlich eine hitzige Debatte. Während einige ihre Meinung teilten, äußerten andere deutliche Beschwerden über die Geräuschkulisse. Eine Nutzerin forderte sogar eine spezielle Kreuzfahrtoption: "Deswegen wird es Zeit für ein Adult-Only-Mein Schiff. Wir Erwachsenen können auch nix dafür, wenn die guten Brückentage in die Ferienzeit fallen."

Sie argumentiert weiter: "Sorry, um hier mal ehrlich zu sein: Aber ja, mit Kindern geht einfach häufig Lärm (Weinen, Getrampel, Schreien) einher. Dafür können die Kinder natürlich gar nichts, es sind Kinder. Aber es ist halt NICHT erholsam." Ihr Vorschlag erhielt daraufhin zahlreiche Zustimmungen in Form von Likes.

Inzwischen ist das deutsche Tourismus-Unternehmen den Wünschen einiger Kreuzfahrtfans nachgegangen und hat seine erste Adults-Only-Kreuzfahrt vorgestellt. "Mit der Mein Schiff 6 die erste Adults only Kreuzfahrt genießen: Diese Reise steht im Zeichen der Erholung, die speziell auf die Wünsche von Erwachsenen ausgerichtet ist. Adults only: Entspannung pur im Indischen Ozean" startet am 17. November 2025 in Kapstadt", heißt es in der Ankündigung auf Facebook.

Doch unter den Kunden gab es dafür nicht nur Zuspruch - was die Debatte erneut ins Rollen brachte.

Freude und Kritik unter Kreuzfahrtfans

Während sich für einige ein lang ersehnter Wunsch erfüllt, reagieren andere mit Empörung auf TUIs erstes Kreuzfahrtschiff, bei dem ausschließlich Erwachsene an Bord gehen dürfen.

Kommentare wie "Na endlich, bitte mehr davon … bei acht Schiffen muss das ja wohl machbar sein" oder "Super, auf so etwas warten wir schon lange" zeigen, dass die Nachfrage nach kinderfreien Kreuzfahrten durchaus vorhanden ist, wie T-Online berichtet. Andere hingegen äußern deutliche Kritik. Einige Reisende sehen das Konzept skeptisch und kommentieren: "Damit ist für mich TUI als Reiseanbieter gestorben" oder "Kinder sind unsere Zukunft und kein Störfaktor". Auch Stimmen, die sich nicht von Kindern an Bord gestört fühlen, melden sich zu Wort: "Ich brauche das nicht, mich stören Kinder und Jugendliche nicht. War ich ja auch mal."

Zusätzlich fordern einige Kreuzfahrtfans, dass TUI Cruises solche Reisen auch für kürzere Routen innerhalb Europas anbietet. Eine 23-tägige Reise sei für viele Berufstätige schwer mit den verfügbaren Urlaubstagen vereinbar. "Bis 14 Tage wäre ich dabei, länger gibt’s keinen Urlaub", schreibt eine Nutzerin, während ein anderer ergänzt: "Würden wir für Nordeuropa oder Mittelmeer sofort buchen."

Die Idee von Adults-Only-Kreuzfahrten sei jedoch nicht neu. Reedereien wie Viking Cruises, Virgin Voyages und Saga Cruises hätten bereits Konzepte umgesetzt, bei denen ausschließlich erwachsene Passagiere an Bord zugelassen sind. Mit diesem neuen Angebot schließt sich nun auch TUI Cruises diesem Trend an und testet erstmals eine rein erwachsene Zielgruppe auf hoher See.

TUI-Aktie unter Druck

Ob TUI trotz der Kritik an der Adult-Only-Kreuzfahrt festhält, oder wegen positiver Zurufe sogar mehr Angebote in diese Richtung bereitstellen wird, bleibt abzuwarten.

Die TUI-Aktie performte seit Einführung der Adults-only-Reise am 4. März gut und kostete zuletzt 7,43 Euro. Seit Jahresbeginn verlor der MDAX-Wert hingegen rund 11,36 Prozent (Stand: 19.03.2025).

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.