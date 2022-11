TUI Aktie News: TUI gibt am Donnerstagmittag ab

Aktien in diesem Artikel TUI 1,65 EUR

-0,93% Charts

News

Analysen

Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,2 Prozent auf 1,66 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die TUI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,65 EUR aus. Bei 1,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 890.046 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,55 EUR) erklomm das Papier am 16.02.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 53,29 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 1,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2022). Abschläge von 42,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 2,17 EUR je TUI-Aktie an.

TUI gewährte am 10.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TUI ein Ergebnis je Aktie von -0,72 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.433,20 EUR – ein Plus von 847,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 468,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 14.12.2022 terminiert. Experten kalkulieren am 13.12.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von TUI.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2022 -0,081 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

TUI-Aktie schwächer: Spätsommer ist bei TUI beliebt

TUI-Aktie profitiert: TUI baut Führungsteam um TUI-Chef Ebel um

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI

Bildquellen: TUI