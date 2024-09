TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Mittwochvormittag ins Minus

So bewegt sich TUI

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 6,29 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,1 Prozent auf 6,29 EUR. Die Abwärtsbewegung der TUI-Aktie ging bis auf 6,25 EUR. Bei 6,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 36.751 TUI-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 8,02 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (4,37 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 30,63 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 8,46 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 14.08.2024. TUI hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,04 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,79 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,29 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 10.12.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,05 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

