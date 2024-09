TUI Aktie News: TUI am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von TUI. Das Papier von TUI konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 6,66 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 6,66 EUR zu. Im Tageshoch stieg die TUI-Aktie bis auf 6,66 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,56 EUR. Bisher wurden heute 88.103 TUI-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.04.2024 auf bis zu 8,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

TUI-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,46 EUR für die TUI-Aktie.

Am 14.08.2024 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte TUI ebenfalls ein EPS von 0,04 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 5,79 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,29 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von TUI wird am 11.12.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 10.12.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von TUI.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

