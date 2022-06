TUI Aktie News: TUI am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel TUI 1,79 EUR

-3,76% Charts

News

Analysen

Um 22.06.2022 09:22:00 Uhr ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,2 Prozent auf 1,79 EUR. Das Tagestief markierte die TUI-Aktie bei 1,79 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1,81 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 422.933 TUI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.06.2021 bei 4,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,31 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 1,67 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 2,50 EUR.

Am 11.05.2022 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,20 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat TUI 2.128,40 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 757,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 248,10 EUR erwirtschaftet worden.

Am 11.08.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von TUI veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,289 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Lufthansa-Aktie & Co. im Aufwind: Luftfahrt- und Reisewerte dank IATA-Optimismus gefragt

TUI-Aktie in Rot: 'Perfekte' Saison für Mallorca erwartet

So schätzen Analysten die TUI-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI

Bildquellen: TUI