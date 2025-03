TUI Aktie News: TUI steigt am Nachmittag

TUI im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 7,40 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 7,40 EUR zu. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,51 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,24 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.388.578 TUI-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,88 EUR erreichte der Titel am 12.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,94 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,05 EUR ab. Mit Abgaben von 31,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,079 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,13 EUR für die TUI-Aktie.

Am 11.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,17 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,87 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,30 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 20.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2025 1,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

