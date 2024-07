TUI Aktie News: TUI am Freitagmittag mit Aufschlag

TUI im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TUI. Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 6,09 EUR. Bei 6,12 EUR erreichte die TUI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,01 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 770.609 TUI-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 24,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,37 EUR am 24.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 8,70 EUR.

TUI ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,58 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,65 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,15 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,07 EUR im Jahr 2024 aus.

