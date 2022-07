TUI Aktie News: TUI am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel TUI 1,51 EUR

Um 27.07.2022 09:22:00 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 1,50 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die TUI-Aktie bei 1,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,49 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 275.058 TUI-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2021 erreicht. 59,17 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,42 EUR. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 5,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 2,50 EUR für die TUI-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte TUI am 11.05.2022 vor. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,15 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.128,40 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 354,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 468,10 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte TUI am 10.08.2022 vorlegen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 0,088 EUR je Aktie aus.

