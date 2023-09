TUI Aktie News: TUI gewinnt am Nachmittag

TUI im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 5,23 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 5,23 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,26 EUR zu. Bei 5,17 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.842.057 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 11,70 EUR erreichte der Titel am 18.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 55,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2023 bei 4,89 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 7,57 EUR.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte TUI ebenfalls ein EPS von -1,16 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat TUI im vergangenen Quartal 5.286,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TUI 4.433,20 EUR umsetzen können.

Am 06.12.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 12.12.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 0,929 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

