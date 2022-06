TUI Aktie News: TUI verliert am Donnerstagnachmittag

Aktien in diesem Artikel TUI 1,54 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 30.06.2022 16:22:00 Uhr 4,7 Prozent auf 1,53 EUR. Die Abwärtsbewegung der TUI-Aktie ging bis auf 1,53 EUR. Bei 1,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.949.805 TUI-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.07.2021 bei 3,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 59,83 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,53 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,10 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 2,50 EUR.

Am 11.05.2022 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -1,15 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 2.128,40 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 468,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 354,69 Prozent gesteigert.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,288 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

