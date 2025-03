Turnaround geglückt

Der US-amerikanische Bekleidungshändler Gap hat mit seiner Bilanz für das Weihnachtsquartal 2024 die Erwartungen deutlich übertroffen. An der Börse wird dies als ein weiteres Zeichen gewertet, dass der unter CEO Richard Dickson eingeleitete Turnaround erfolgreich ist.

• Gap übertrifft Erwartungen

• Positive Dynamik soll auch 2025 anhalten

• Anleger honorieren erfolgreichen Turnaround

Wer­bung Wer­bung

Im vierten Quartal 2024 erreichte der Bekleidungshändler Gap einen Umsatz von 4,15 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf der US-Konzern die Analystenerwartungen, die sich im Vorfeld auf 4,07 Milliarden US-Dollar belaufen hatten. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum (4,3 Milliarden US-Dollar) ist der Umsatz zwar um drei Prozent zurückgegangen, dies lag allerdings auch daran, dass das Vorjahr eine zusätzliche Verkaufswoche enthielt, wie Gap in seiner Pressemitteilung anmerkt. Die vergleichbaren Umsätze stiegen um drei Prozent und übertrafen damit die Erwartungen, die bei einer Steigerung um ein Prozent gelegen hatten. Der verwässerte Gewinn je Aktie lag im Weihnachtsquartal bei 0,54 US-Dollar, während Analysten nur 0,37 US-Dollar erwartet hatten. Der Nettogewinn betrug 206 Millionen US-Dollar, gegenüber 185 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres. "Wir haben das Jahr mit einem weiteren erfolgreichen Quartal abgeschlossen, die finanziellen Erwartungen übertroffen und im achten Quartal in Folge Marktanteile gewonnen", sagte CEO Richard Dickson, der seit etwa 1,5 Jahren im Amt ist, laut Unternehmensmitteilung.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2024 meldete Gap einen Umsatzanstieg von einem Prozent auf 15,1 Milliarden US-Dollar, das Betriebsergebnis stieg um gut 80 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn belief sich auf 844 Millionen US-Dollar, mit einem verwässerten Gewinn je Aktie von 2,20 US-Dollar. Zudem verzeichnete Gap laut der Pressemitteilung mit 41,3 Prozent eine der höchsten Bruttomargen der letzten 20 Jahre. Wie "CNBC" berichtet, haben im vergangenen Jahr außerdem alle zum Unternehmen gehörenden Marken - Gap, Old Navy, Banana Republic und Athleta - Marktanteile hinzugewinnen und so ihre Position stärken können. "Der Fortschritt ist real", sagte Gap-CEO Dickson in einem Interview mit "CNBC". "Dieses Jahr war ein schwieriges Jahr, aber alle vier Marken [...] haben Marktanteile gewonnen - ich meine, das zeigt die Stärke in der Branche, und das vor dem Hintergrund einer rückläufigen Bekleidungsindustrie."

Wer­bung Wer­bung

Gap setzt beim Ausblick positive Impulse

Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert Gap eine Umsatzsteigerung zwischen ein und zwei Prozent. Das liegt im Rahmen der Analystenprognosen, die einen Anstieg von 1,7 Prozent erwarten. Das Betriebsergebnis soll um acht bis zehn Prozent wachsen. Im laufenden Quartal rechnet das Unternehmen mit stagnierenden bis leicht steigenden Umsätzen, Analysten prognostizierten hier hingegen einen Anstieg um 1,5 Prozent.

"Wir haben in den letzten Jahren in einem sehr dynamischen Umfeld gearbeitet und erwarten dasselbe für das Geschäftsjahr 2025. Aus diesem Grund haben wir mit unserer Prognose eine ausgewogene Sichtweise gewählt und konzentrieren uns weiterhin auf die Kontrolle der kontrollierbaren Faktoren", erläuterte Finanzchefin Katrina O’Connell laut "CNBC" bei der üblichen Telefonkonferenz mit Analysten. CEO Dickson äußerte sich in der Pressemitteilung optimistisch: "Mit Blick auf die Zukunft stellt das Jahr 2025 einen spannenden Schritt in unserer laufenden Transformation dar, während wir weiterhin darauf hinarbeiten, ein leistungsstarkes Haus ikonischer amerikanischer Marken zu werden, das unseren Aktionären langfristigen Wert bietet".

Wer­bung Wer­bung

Die von US-Präsident Trump erlassenen neuen US-Zölle sollen sich im laufenden Geschäftsjahr dabei möglichst wenig auf die Kunden auswirken und seien - mit ihrem aktuellen Stand - bereits im Ausblick miteingerechnet, heißt es bei "CNBC" mit Verweis auf die beiden Gap-Führungskräfte. Laut der Nachrichtenseite kommen zudem weniger als zehn Prozent der Gap-Produkte aus China und weniger als ein Prozent aus Kanada und Mexiko. "Wir werden mit unseren Lieferanten zusammenarbeiten. Wir prüfen unsere Kostenbasis und müssen diese mit dem Schutz der strukturellen Wirtschaftlichkeit des Unternehmens in Einklang bringen", so der Gap-CEO gegenüber "CNBC" auf die Frage nach möglichen Preiserhöhungen. "Wir werden hart daran arbeiten, die Dynamik, die wir haben, aufrechtzuerhalten", so Dickson weiter. "Zölle, Kostenfaktoren, das alles gehört zum Tagesgeschäft."

Aktienmarkt reagiert positiv auf die Gap-Bilanz

Die positiven Quartalsergebnisse und der solide Ausblick lassen die Gap-Aktie an der US-Börse NYSE deutlich steigen. Letztlich sprang die Gap-Aktie an der NYSE um 18,84 Prozent auf 23,15 US-Dollar hoch.

Anleger honorierten damit laut "CNBC", dass der unter CEO Richard Dickson eingeleitete Turnaround offenbar schneller und besser verläuft als erwartet. So habe die Strategie des neuen Gap-Chefs bereits jetzt merklich dazu beigetragen, das Markenimage des Unternehmens zu verbessern und es auf den Wachstumspfad zurückzuführen.

Redaktion finanzen.net