Handel in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Der S&P 500 machte zum Handelsschluss Gewinne.

Schlussendlich kletterte der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,58 Prozent auf 5.970,37 Punkte. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 46,687 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,031 Prozent leichter bei 5.934,10 Punkten, nach 5.935,94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.981,35 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5.929,00 Punkten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, einen Stand von 5.686,67 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.03.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5.849,72 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2024, lag der S&P 500 bei 5.283,40 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 1,74 Prozent. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.147,43 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Dollar General (+ 15,85 Prozent auf 112,57 USD), Lumen Technologies (+ 6,75 Prozent auf 4,11 USD), Microchip Technology (+ 6,40 Prozent auf 63,84 USD), Dollar Tree (+ 6,01 Prozent auf 96,72 USD) und Enphase Energy (+ 5,88 Prozent auf 43,75 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil CME Group A (-2,89 Prozent auf 282,31 USD), Gap (-2,10 Prozent auf 21,96 USD), Mid-America Apartment Communities (-2,09 Prozent auf 152,42 USD), Public Storage (-2,09 Prozent auf 303,31 USD) und Extra Space Storage (-2,00 Prozent auf 149,93 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 46.400.067 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,005 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

