Uber Aktie News: Uber verliert am Donnerstagnachmittag

Uber im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Uber-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 82,42 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,5 Prozent auf 82,42 USD. Bei 82,00 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,00 USD. Zuletzt wurden via New York 552.989 Uber-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.10.2024 auf bis zu 87,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 5,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (54,99 USD). Mit einem Kursverlust von 33,28 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Uber am 07.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,53 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,94 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2025 veröffentlicht. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Uber möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 2,63 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

