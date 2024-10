Uber Aktie News: Uber am Nachmittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Uber. Die Uber-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 76,96 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 76,96 USD zu. Der Kurs der Uber-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 77,02 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,00 USD. Zuletzt wechselten 275.130 Uber-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2024 bei 82,10 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,68 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 40,09 USD. Mit einem Kursverlust von 47,91 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 06.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 10,70 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 31.10.2024 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte Uber die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

