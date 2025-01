Uber Aktie News: Uber am Dienstagnachmittag im Plus

So entwickelt sich Uber

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 66,27 USD.

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 66,27 USD. Die Uber-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 66,79 USD. Mit einem Wert von 66,16 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 545.565 Uber-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,00 USD erreichte der Titel am 12.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 31,27 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,99 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Uber-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 31.10.2024 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 USD gegenüber 0,11 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,19 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Uber-Bilanz für Q4 2024 wird am 05.02.2025 erwartet.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

