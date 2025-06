Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Die Aktie von Uber zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Uber konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 85,50 USD.

Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere um 15:53 Uhr 1,9 Prozent. Kurzfristig markierte die Uber-Aktie bei 86,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 85,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 344.877 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 93,60 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,99 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 35,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 07.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,31 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 11,53 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,13 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 05.08.2025 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,91 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

