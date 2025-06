Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 84,91 USD ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Uber-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 84,91 USD ab. Die Uber-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 84,56 USD ab. Bei 84,76 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 257.911 Stück gehandelt.

Am 21.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 93,60 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,99 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Uber-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.05.2025 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD. Im Vorjahresviertel hatte Uber -0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,84 Prozent auf 11,53 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Uber am 05.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,91 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.net

