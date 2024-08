Uber Aktie News: Uber am Nachmittag freundlich

Uber im Fokus

Die Aktie von Uber zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 73,74 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 73,74 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uber-Aktie bei 74,00 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,72 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 255.037 Stück.

Bei einem Wert von 82,10 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2024). Mit einem Zuwachs von 11,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 40,09 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,63 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Uber-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Uber ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,70 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,23 Mrd. USD in den Büchern standen.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,06 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

