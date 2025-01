Uber Aktie News: Uber zieht am Mittwochnachmittag an

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 67,98 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 67,98 USD. Der Kurs der Uber-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 68,40 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 68,11 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 488.558 Uber-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,00 USD) erklomm das Papier am 12.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,97 Prozent. Bei 54,99 USD erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie.

Am 31.10.2024 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Uber hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,11 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,29 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,19 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 05.02.2025 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 1,82 USD je Aktie aus.

