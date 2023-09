Uber Aktie News: Uber reagiert am Freitagmittag positiv

Notierung im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Uber-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Aktie legte um 10:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 42,16 EUR zu. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 42,42 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.935 Uber-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Gewinne von 13,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 27.12.2022 auf bis zu 22,53 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 46,56 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie aus.

Am 01.08.2023 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,33 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.230,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.073,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,309 USD je Uber-Aktie belaufen.

