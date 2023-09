Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Uber im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uber. Das Papier von Uber konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 44,93 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 44,93 USD zu. Kurzfristig markierte die Uber-Aktie bei 45,29 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 45,16 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 234.795 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,49 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,15 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 22,95 USD fiel das Papier am 12.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 48,93 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 USD aus.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD gegenüber -1,33 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 9.230,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.073,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Uber-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,309 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Delivery Hero-Aktie springt deutlich an: Delivery Hero wird optimistischer

Uber-Aktie an der NYSE dennoch im Minus: Uber macht überraschend Gewinn