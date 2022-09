Uber Aktie News: Uber am Freitagnachmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Uber 28,46 EUR

Die Uber-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 28,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Uber-Aktie bis auf 28,53 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.332 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,21 EUR) erklomm das Papier am 05.11.2021. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR ab. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 50,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 64,00 USD.

Uber ließ sich am 02.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,33 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber ein EPS von 0,58 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.073,00 USD – ein Plus von 105,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 3.929,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Uber wird am 09.11.2022 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Verlust von -4,642 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

