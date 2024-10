Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt ging es für die Uber-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 79,78 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Uber-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 79,78 USD. Bei 79,72 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,98 USD. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 209.509 Aktien.

Am 12.10.2024 markierte das Papier bei 87,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,04 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,09 USD am 27.10.2023. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 99,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Uber am 06.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,70 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,23 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Uber-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.10.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 1,12 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

