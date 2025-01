Uber Aktie News: Uber am Nachmittag nahe Nulllinie

Uber im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 68,54 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Uber-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 68,54 USD. In der Spitze gewann die Uber-Aktie bis auf 68,58 USD. Zwischenzeitlich weitete die Uber-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,45 USD aus. Bei 67,64 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 622.324 Uber-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 87,00 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,93 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,99 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 31.10.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,24 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,11 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,29 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,19 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Uber am 05.02.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.02.2026.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,82 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

