Uber Aktie News: Uber gibt am Nachmittag nach

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt fiel die Uber-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 68,33 USD ab.

Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 68,33 USD. In der Spitze büßte die Uber-Aktie bis auf 68,05 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,33 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 501.382 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,00 USD) erklomm das Papier am 12.10.2024. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 21,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,99 USD. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 24,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Uber ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,24 USD, nach 0,11 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 11,19 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,29 Mrd. USD umgesetzt.

Am 05.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Uber veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Uber-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2024 1,82 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Erste Schätzungen: Uber informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Autonome Technologien treiben Uber-Aktie und NVIDIA-Aktie an: Uber arbeitet mit NVIDIA zusammen

Delivery Hero-Aktie bricht ein: Wettbewerbsbehörde verbietet Food Panda-Taiwan-Verkauf an Uber