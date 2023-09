Uber Aktie News: Uber am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 45,68 USD. Die Uber-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,72 USD aus. Mit einem Wert von 45,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 244.376 Uber-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 49,49 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,34 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,95 USD. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 49,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,00 USD.

Uber ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresviertel waren -1,33 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.230,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.073,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Uber am 08.11.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 0,356 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Delivery Hero-Aktie springt deutlich an: Delivery Hero wird optimistischer

Uber-Aktie an der NYSE dennoch im Minus: Uber macht überraschend Gewinn