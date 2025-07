Uber Aktie News: Uber am Nachmittag in Rot

Notierung im Blick

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 86,93 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 86,93 USD. In der Spitze fiel die Uber-Aktie bis auf 86,82 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,76 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 346.119 Uber-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 97,71 USD. Dieser Kurs wurde am 10.07.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 12,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,99 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Uber am 07.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,53 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Uber wird am 06.08.2025 gerechnet. Uber dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 2,93 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Erste Schätzungen: Uber verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Frisches Kapital für Also Inc.: Rivian-Spinoff wird zum Milliardenunternehmen

Lucid-Aktie mit Kurssprung: Lucid, Nuro und Uber kooperieren für autonomes Robotaxi-Programm - Tesla-Aktie verliert